İsrail’den Gazze açıklaması: Askeri operasyon 48 saat daha sürecek

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ederken İsrail Genelkurmay Başkanı Korgeneral Aviv Kochavi, askeri operasyonun en az 48 saat daha devam edeceğini duyurdu.

IDF, gece saatlerinde gerçekleştirdiği saldırılarda 30 Hamas mensubunun öldürüldüğünü duyurdu. İsrail'in Gazze saldırılarına karşılık veren Hamas'ın İsrail'in Aşdod kentine gerçekleştirdiği saldırı sonucu 3 İsrailli yaralandı.

ÖLÜ SAYISI 212’YE ULAŞTI



Öte yandan, Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 10 Mayıs'tan bu yana devam eden İsrail'in Gazze Şeridi’ne yönelik hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 61’i çocuk, 36'sı kadın olmak üzere 212'ye, yaralıların sayısının ise bin 400'e yükseldiği aktarıldı.

ABD: KİMSENİN ÇIKARINA DEĞİL



8 Mayıs’ta Mescid-i Aksa önünde toplanan ve bazı Filistinlilerin zorla evinden çıkarılmasını protesto eden grup ile İsrail polisi arasında gerilimin tırmanmasıyla başlayan çatışmalar, Filistinli militanların roket saldırısına İsrail’in hava saldırısı ile karşılık vermeleriyle aniden tırmanmıştı.

Çatışmaları durdurmak için diplomatik çabaların sonuç vermediği görülürken, ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley, şiddetin yayılabileceği konusunda uyardı.

Milley, dün NATO müttefikleri ile görüşmek üzere Brüksel’e gitmeden önce gazetecilere yaptığı açıklamada, “Çatışmanın devam etmesi halinde istikrarsızlık ve bir dizi olumsuz sonuçla karşılaşma riski öngörüyorum. Çatışmaya devam etmek kimsenin çıkarına değil” dedi.