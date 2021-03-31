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İsrail’den Türkiye’ye seyahat uyarısı: Sebebi corona virüsü değil

İsrail, dün aralarında Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn'in de olduğu ülkelere seyahat uyarısı getirdi. Yetkililer bu uyarının sebebinin corona virüsü olmadığını açıkladı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 08:43, 31/03/2021
HaberlerDünya
İsrail’den Türkiye’ye seyahat uyarısı: Sebebi corona virüsü değil

Corona virüsü aşı sürecini büyük bir hızla sürdüren İsrail’de sıcak bir gelişme yaşandı… Vatandaşlarının yurt dışına çıkışına tekrar izin veren İsrail’de Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Türkiye’nin de aralarında olduğu ülkelere seyahat uyarısı getirildi.

Yetkililer bu uyarının corona virüsü sebebiyle olmadığını vurguladı. İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi tarafından yapılan açıklamada, “Son aylada İranlı gruplar İsrail hedeflerini tehdit etti. Yeni Delhi’deki İsrail elçiliğine yakın bir noktada ufak bir patlama gerçekleşti Ocak ayında ve Hint yetkililer bunu İran ile ilişkilendirdi” ifadesi kullanıldı.

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Yayınlanma Tarihi:08:36,