İsrail’in casus yazılımı Dubai prenseslerini de takip etmiş

Geçtiğimiz günlerde, İsrail merkezli NSO Group tarafından geliştirilen “Pegasus” casus yazılımı kullanılarak dünya genelinde 50 binden fazla kişinin telefonunun hedef alındığı ortaya çıkmıştı. Fransa merkezli Le Monde gazetesi, Pegasus casus yazılımı kullanılarak Fas hükümetinin Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a ait akıllı telefonu gözetlediğini iddia etti.

Listede bulunan isimlerin hedef alındığı ifade edilirken, listede isimleri bulunanlar arasında 2 Dubai prensesinin de bulunduğu bildirildi. Listedeki iki Dubai prensesinin, Birleşik Arap Emirlikleri’nden (BAE) Dubai Emiri’nin kızı olan Latife ile Dubai Emiri’nin Londra’ya kaçan eşi Prenses Haya olduğu aktarıldı. 20 binden fazla kişinin telefon numarasının bulunduğu liste Uluslararası Af Örgütü tarafından inceleniyor.

Uluslararası Af Örgütü konuya ilişkin açıklamasında, NSO Gruop'u insan haklarını ihlal etmekle suçladı. NSO ise açıklamasında, “yanlış yapılmadığını” savundu. Yazılımın suçlular ve teröristlere karşı kullanıldığını dile getiren NSO, bilgilerin yalnızca asker, polis ve istihbarat teşkilatlarına sunulduğunu aktardı.

İSRAİL BİR EKİP KURDU

İsrail kaynakları, NSO Group tarafından satılan casus yazılımların küresel ölçekte kötüye kullanıldığına dair artan iddiaları değerlendirmek için bakanlıklar arası üst düzey bir ekip kurulduğunu bildirdi.

Kaynaklar, Pegasus casus yazılımının ihracatını denetleyen Savunma Bakanlığından daha geniş uzmanlık alanlarına sahip olan İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi tarafından yönetildiğini aktararak, soruşturmaya Milli Güvenlik Kurulu’nun dahil olmadığını ve değerlendirmenin üst düzey savunma, istihbarat ve diplomatik yetkililer tarafından yapıldığını açıkladı.

Casus yazılım hakkında yorum yapan bir NSO sözcüsü, “İsrail hükümeti tarafından alınan herhangi bir kararı memnuniyetle karşılıyoruz ve şirketin faaliyetlerinin kusursuz olduğuna ikna olduk” dedi.İlginizi Çekebilir İsrail'in casus yazılımını kullanan Araplar Türkiye'den de isimleri takip etmiş