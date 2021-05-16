İsrail’in Filistin’e şiddeti sürüyor: Yıkılan binalarda can pazarı

İsrail’in Filistin’de sivil ayırt etmeksizin uyguladığı şiddetin boyutu pazar sabahı belli oldu… Gazze’de Hamas’ın üst düzey isimlerinin yaşadığı binayı hedef alan İsrail, binanın içinde çocuk ya da sivil olduğunu umursamadan saldırdı.

Saldırının etkisi ise sabah saatlerinde belli oldu. 7 gündür devam eden saldırılar sonucunda sabaha karşı yıkılan binada arama kurtarma çalışmaları başlarken, çok sayıda insanın öldüğü haberleri geliyor.



Reuters haber ajansının servis ettiği fotoğraflarda ise enkaz altından toz ve çamur içinde kalmış ve yaşadığı korku kolayca görülen ufak bir çocuk büyük uğraş sonunda enkaz altından çıkarıldı. Yetkililer çocuğun sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

ÖLÜ SAYISI 145’E ÇIKTI

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail’in Gazze'ye gerçekleştirdiği saldırılar sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 145’e, yaralı sayısının ise bin 100'e yükseldiği bildirildi.

İsrail, sivil ayrımı yapmaksızın Gazze’ye gerçekleştirdiği saldırılara devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 10 Mayıs'tan bu yana İsrail’in Gazze'ye yönelik saldırıları sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 41’i çocuk, 23'ü kadın olmak üzere 145’e ulaştığı bildirildi. Yaralı sayısının ise bin 100'e yükseldiği aktarıldı. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra düzenlediği basın toplantısında, İsrail’in bölgeye yönelik son saldırılarında 10 ailenin tamamen yok olduğunu söyledi.

Covid-19 salgınının yanı sıra yaralılara ve evlerini tamamen kaybedenlere kapılarını açan sağlık merkezlerinin dolduğunu vurgulayan Kudra, İsrail saldırıları devam ettiği takdirde söz konusu durumun daha da kötüleşeceğini söyledi.

Kudra, sağlık kurumlarına ve uluslararası kuruluşlara acil tıbbi yardım çağrısında bulundu.

HER ŞEY FİLİSTİNLİ AİLELERİN ZORLA ÇIKARILMASIYLA BAŞLADI

İsrail güçlerinin Filistinlilere yönelik şiddeti, İsrail Yüksek Mahkemesinin Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi’nde yaşayan bazı Filistinli aileleri evlerinden zorla çıkarılarak başka bir yere yerleştirilmesi kararını almasıyla yeniden tırmanışa geçti.

Şeyh Cerrah Mahallesi’nde evlerini terk etmek istemeyen Filistinlilerin direnişi devam ederken, İsrail polisi 7 Mayıs akşamı teravih namazı sırasında Mescid-i Aksa’daki cemaate ses bombaları ve plastik mermiyle saldırdı. İsrail güçlerinin ibadet eden Filistinlilere müdahalesi ile bölgede tansiyon giderek arttı. İsrail ordusu, 10 Mayıs’ta Gazze Şeridi’ne başlattığı hava saldırılarını sürdürüyor.

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