İsrail’in Gazze’ye saldırıları devam ediyor

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırıları devam ediyor. İsrail düzenlediği hava saldırısı ile Gazze'de bulunan çok katlı El-Şuruk Kulesi'ni vurdu, vurulan bina tamamen yıkıldı.

İsrail basınında yer alan haberlerde, vurulmadan önce bina sakinlerinin binayı boşaltmaları konusunda uyarıldığı ve saldırı öncesi patlayıcı özelliği olmayan füzeler fırlatıldığı öne sürüldü.

El-Şuruk Kulesi, İsrail hava saldırılarından yıkılan 3'üncü çok katlı bina oldu. Saldırı sonucu ölen ya da yaralanan olup olmadığı henüz bilinmiyor.

İSRAİL’DE ALARM

İsrail’in başkenti Tel Aviv'de yeniden sirenler çalmaya başladı. Gazze Şeridi'nden yapılan roket saldırısında roketlerden biri Sderot'ta bulunan bir eve isabet etmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Aşkelon'da ise roketlerden biri bir binaya isabet etti.

56 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi’ne İsrail tarafından sürdürülen hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 14’ü çocuk 5’i kadın toplam 56'ya, yaralı sayısının ise 335'e yükseldiği bildirilmişti.

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