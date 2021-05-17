İsrail’in hava saldırılarında can kaybı 212’ye yükseldi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırıları 10 Mayıs'tan bu yana devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail tarafından Gazze Şeridi’ne düzenlenen hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 61’i çocuk, 36'sı kadın olmak üzere 212'ye, yaralıların sayısının ise bin 400'e yükseldiği aktarıldı.

MERKEZİ LABORATUVAR HASAR GÖRDÜ

Filistin Sağlık Bakanı Yardımcısı Dr. Yusef Abu Al-Rish yaptığı açıklamada, İsrail'in düzenlediği hava saldırılarında Gazze'deki merkezi laboratuvar Alremal'in hasar aldığını belirtmişti.

Saldırının İsrail'in acımasız saldırılarına dair yeni bir kanıt olduğunu ifade eden Al-Rish, sağlık personeli ve kurumlarının kasıtlı olarak hedef alındığını belirtmişti. Laboratuvarın Gazze Şeridi’nde korona virüs üzerine çalışan tek yer olduğunu belirten Al-Rish, saldırı nedeniyle laboratuvardaki test ve aşılama hizmetlerinin askıya alındığını açıklamıştı.

İsrail'in düzenlediği hava saldırısı sırasında laboratuvarın yakınındaki Faysal el-Şawa binasının vurulduğu ve laboratuvarın da bu saldırıda hasar aldığı belirtilmişti.

SALDIRILARIN DEVAMINA ONAY VERDİ

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırıları devam ederken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Savunma Bakanı, Genelkurmay Başkanı, Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı, ISA Başkanı ve MOSSAD Başkanı ile güvenlik toplantısı gerçekleştirdi.

Netanyahu, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze’deki hedefleri vurmaya devam etmesi yönünde karar aldığını aktardı. Netanyahu, “Operasyonel planları onayladığım bir durum değerlendirmesini yeni bitirdim. Kararım, hedeflere saldırmaya devam etmektir. IDF iyi gidiyor. Bugün, başka bir üst düzey komutanı ortadan kaldırdı, bir Hamas deniz birimini vurdu ve diğer hedeflerle birlikte Hamas’ın yer altı tünel ağına saldırmaya devam ediyor” dedi.

Netanyahu, “İsrail’in tüm halkına barış ve güvenlik sağlamak için gereken şekilde hareket etmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

İlginizi Çekebilir Biden yönetimi İsrail'e silah satışını onayladı