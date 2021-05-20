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İsrail’in saldırıları nedeniyle 75 bin Filistinli yerinden oldu

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi, İsrail’in Gazze’ye yönelik devam eden saldırıları nedeniyle yaklaşık 75 bin Filistin vatandaşının yerinden edildiğini duyurdu.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 11:13, 20/05/2021
HaberlerDünya
İsrail’in saldırıları nedeniyle 75 bin Filistinli yerinden oldu

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi, İsrail güçlerinin Gazze'ye yönelik devam eden saldırıları nedeniyle şimdiye kadar en az 75 bin Filistin vatandaşının yerinden edildiğini bildirdi.

İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) tarafından yapılan açıklamada, yerinden edilen 47 bin kişinin Gazze'deki BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'na (UNRWA) ait 58 okula sığındığı belirtilerek, 28 bin 700 kişinin ise bölgedeki diğer Filistinlilerin evlerinde kaldığı kaydedildi.

227 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Doğu Kudüs ve Batı Şeria’daki durumun da ciddiyetini koruduğu belirtilen açıklamada, Batı Şeria'da şu ana kadar 4’ü çocuk 25 kişinin hayatını kaybettiği, 6 bin 309 kişinin de yaralandığı bildirildi. İsrail tarafında da 2’si çocuk 12 kişinin yaşamını yitirdiği, 796 kişinin ise yarandığı ifade edildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in devam eden saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 64’ü çocuk, 38’i kadın 17’si yaşlı olmak üzere 227'ye, yaralıların sayısının ise bin 620’ye yükseldiğini açıklamıştı.

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Yayınlanma Tarihi:11:12,