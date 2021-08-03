İsrail’in yardım teklifini Türkiye kabul etmedi iddiası

İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın Türkiye'deki orman yangınlarını söndürme faaliyetlerine katılma amacıyla Türk yetkililerle görüştükleri ancak kendilerine Türkiye'nin yardıma ihtiyacının olmadığının aktarıldığı iddia edildi.

SOZCU.COM.TR

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Türkiye’nin İsrail’in yangın söndürme çalışmalarına yardım teklifini reddettiği iddia edildi. Reuters’in aktardığı haberde, “İsrail Dışişleri Bakanlığı durumu Türk yetkililerle ele aldığını ama kendilerine Türkiye’nin yardıma ihtiyacının olmadığının söylendiğini belirtti” ifadesi kullanıldı.

İsrail Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasının da yer aldığı haberde, İspanya ve Hırvatistan’dan Türkiye’ye gönderilen uçakların yangın söndürme faaliyetlerine katıldığı ve “Türkiye’de daha fazla hava desteği için çağrıların ve hükümetin tepkisine yönelik keskin eleştirilerin arttığı” belirtildi.

Avrupa Orman Yangını Bilgi Sistemi’nin verilerinin aktarıldığı haberde ayrıca, bu sene normalden üç kat fazla sayıda yangın çıktığı ve Türkiye’de yanan 136 bin hektardan fazla alanın, bütün bir yıl boyunca yanan alandan üç kat fazla olduğu aktarıldı.

İlginizi Çekebilir İspanyol uçakları Köyceğiz'deki yangına müdahale etti