Issız adam Trump: Tarihte bir ilke imza atacak

ABD tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir olay olan Kongre baskınının yankıları yayılmaya devam ediyor… Hafta içinde 2020 yılında yapılan başkanlık seçimlerinin sonucunu görüşmek üzere toplanan siyasetçilerin oturumu sırasında “Görevi savaşmadan bırakmayacağım” diyen ABD Başkanı Trump’ın destekçilerinin Kongre baskını ülkede taşları yerinden oynattı.

Güçlükle bastırılabilen olaylar sonrasında Kongre binasına giren saldırganlar gözaltına alınmaya başlarken, Trump’ın sağduyudan yoksun açıklamaları onu iyice yalnızlığa itti. Trump’ın bakanları ve danışmanları teker teker istifa ederken, ABD Başkanı’nın adeta bir basın ofisi şeklinde kullandığı Twitter da Trump’a kapılarını kapadı. Çok büyük bir kitleye Kasım ayından beri seçimde hile olduğuna dair iddialarda bulunan fakat bu iddiasını destekleyecek kanıtlar sunamayan Trump hakkında Financial Times, bu “hafta sonuna yalnız bir adam olarak girdi” yorumunu yaptı.

Gerçekten de hem yakın danışmanlarını kaybeden hem de milyonlarca insana sesini ulaştıran Twitter’a erişimi yitiren Trump’ın görev süresi dolmaya yakın tekrar azil edilmesi gündemde. ABD’de Demokratlar, Trump’ın görevden alınması için imza topladıklarını açıklarken pazartesi günü ABD Başkanı’nın görevden alınması için başvuruda bulunması bekleniyor.

Trump’ın azil süreci nasıl işleyecek:

Demokratlar’ın kontrolündeki Temsilciler Meclisi, Trump’ın azledilmesi için oylama yapacak. Demokratların çoğunluğu olduğu için bu talep onaylanacak ve Senato’ya gidecek. Böyle bir durumda ise Trump ABD tarihinde ikinci kez azil sürecine giren ilk başkan olacak. Trump daha önce Ukrayna Cumhurbaşkanı’na Biden’a suçlamalarda yöneltmesi konusunda baskı yaptığı gerekçesiyle neredeyse görevden alınıyordu. Geçen yıl yaşanan bu olay o dönem Cumhuriyetçilerin kontrolündeki Senato’dan geri dönmüştü.

2024’E ENGEL OLABİLİR

19 Ocak’a yani Biden’ın yemin töreninden bir gün önceye kadar toplanması beklenmeyen Senato’da Trump’ın oylaması yapılır. Böyle bir senaryoda Senato’da soruşturma süreci Biden’ın görev süresi sırasında Demokratlar’ın kontrolündeki Senato’da devam eder.

Eğer Senato da Trump’ı suçlu bulursa, 2024 seçimlerinde Trump’ın tekrar aday olarak başkanlık yarışına girmesi yasaklanabilir.

İlginizi Çekebilir Dünyanın konuştuğu Kongre'deki adam bulundu: Yargıcın oğlu çıktı