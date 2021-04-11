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İstanbul seferini yapan uçakta kavga çıktı, ortalık karıştı

Tunus’tan İstanbul’a gelen bir uçakta kavga çıktı. Kadınların bir birilerini tokatladığı kavga nedeniyle uçak 5 saat gecikme yaptı.

Güncellenme: 17:51, 11/04/2021
HaberlerDünya

Tunus'un başkentinde bulunan Tunus-Kartaca Uluslararası Havalimanı'ndan İstanbul'a giden yolcu uçağında büyük bir kavga çıktı. Nedeni henüz bilinmeyen kavgadan dolayı uçak normal kalkış yapacağı saatten 5 saat gecikmeli olarak kalktı.

Tunus Havayolları'na ait yolcu uçağının kalkmasına birkaç saniye kala 3 yolcu arasında tartışma başladı. Tartışma kısa sürede büyük bir kavgaya dönüştü.

İlk olarak sadece kadınlar arasında çıkan kavga erkeklerin katılımı ile birlikte şiddetlendi. Kavga nedeniyle yolcular arasında büyük panik yaşandı. Olayın ardından uçaktaki mürettebat, kavga eden yolcuları ayırmaya çalıştı ancak çabalar sonuç vermedi.

Kavga, havalimanındaki polis müdahalesi ile durduruldu. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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Yayınlanma Tarihi:17:42,