İstanbul Sözleşmesi’nin feshi Avrupa’da büyük yankı buldu

Almanya’da corona aşısını bulan iki Türk Prof. Uğur Şahin ile Özlem Türeci’nin aldığı ödülle manşet olmasından bir gün sonra bu kez ‘İstanbul Sözleşmesi’ ile manşetlerde yer aldık.

Türkiye'nin, ‘Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi, Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi’nden, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla çıkma kararı Avrupa'yı salladı.

“HİÇBİR DEĞER BUNU HOŞ GÖREMEZ”

Alman hükümeti adına Dışişleri Bakanlığı, “Bu Avrupa'ya ama her şeyden önce Türkiye'deki kadınlara yönelik yanlış bir sinyal. Ne kültürel, ne dinsel ne de başka birtakım değerler, kadına yönelik şiddeti masum gösterebilir“ açıklaması yaptı.

Henüz mart ayı başında kadınlar ve demokratik düşünenler için “insan hakları eylem planı“ hazırlayan Erdoğan'ın bu kararının ‘kadınlar için bir tokat’ olduğunu söyleyen siyasetçi Claudia Roth, en sert eleştirenlerin başında geldi.

“ÖNCEKİ AÇIKLAMALARI ÇOK BOŞ”

Meclis Başkan Yardımcısı Roth, “Erdoğan ve hükümetinin, Avrupa ile yakınlaşma, yeni bir insan hakları planı üzerinde çalıştıklarına dair iddia ve açıklamalarının ne kadar boş ve anlamsız olduğunu gördük” dedi.

Alman Die Zeit Gazetesi, “Bu anlaşmayı Erdoğan imzalamıştı. Yine kendisi imzasıyla çıkış kararı verdi. Muhafazakarlar, sözleşmenin din, namus ve ahlakı tehlikeye attığını öne sürüyordu. Kadına yönelik şiddet Türkiye'de yaygın bir sorun. Türkiye'de sadece geçen yıl 300 kadın öldürüldü“ diye yazdı.

Bazı gazeteler, “Milyonlarca kadın tehlikede artık“ diye manşetler attı.

“TÜRKİYE, KADINLARI TEHLİKEYE ATTI”

Karara karşı, Türkiye'den yükselen sert tepkiler, kadınların eylemleri de haberlerde yer aldı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun “Bu çok yanlış bir karardır“ sözleri haberlerde yer alırken, Avrupa Konseyi, “Yıkıcı bir karar ve kadınları korumaya yönelik çabalar için büyük bir başarısızlık. Türkiye, Avrupa genelinde ve ötesinde kadınların korunmasını tehlikeye atmıştır” açıklaması yaptı.

Gece yarısı verilen bu karar bütün Avrupa medyasında yer aldı. Alman, İsviçre, Avusturya, İngiliz, Hollanda ve Fransa basını bu ani karara geniş yer verdi.