İşte giderayak Trump ile yollarını ayıranlar

ABD Başkanı Donald Trump’ın başkanlığının sonra ermesine iki haftadan az bir süre kala yaşanan ABD Kongre Binası baskını sonrasında, bazı Beyaz Saray çalışanlarının hem Trump’ı hem de Trump yanlılarının baskınını protesto etmek amacıyla istifa kararı aldığı belirtildi. Birçok çalışanın da Beyaz Saray’dan ayrılmak için hazırlık yaptığı bildirildi.

İşte şimdiye kadar istifalarını sunan yetkililerin listesi:

Elaine Chao

Ulaştırma Bakanı Elaine Chao 11 Ocak’ta görevi bırakacağını duyurdu. Chao yaptığı açıklamada, “ABD Ulaştırma Bakanlığına hizmet etmek bir onurdu” ifadelerini kullanarak, Kongre Binası’nda olan olaylardan “derinden rahatsız” olduğunu ve 11 Ocak’ta görevi bırakacağını açıkladı.

Bakan Chao, “Ülkemiz için birlikte başardığımız birçok şeyden son derece gurur duyuyorum. Bakanlığa ve ABD’ye sahip olduğunuz bağlılığı asla unutmayacağım” dedi.

Chao, aynı zamanda Senato Çoğunluk Lideri Cumhuriyetçi Mitch McConnell'ın eşi. Öte yandan Senato Demokrat Lideri Chuck Schumer, Kongre Binası’nda çıkan olaylar sonrası Trump’ın azledilmesi çağrısında bulunmuş, “Bu başkan bir gün daha görevde kalmamalı” demişti.

Betsy DeVos

ABD Ulaştırma Bakanı Elaine Chao'nun ardından, Eğitim Bakanı Betsy DeVos da Trump yönetiminden istifa eden üst düzey isimler arasına katıldı.

İstifasına ilişkin yazılı bir açıklama yapan ve Trump'a seslenen DeVos, Kongre'ye ölçüsüz bir saldırı yapıldığını belirterek, “Sizin söylemlerinizin yaşanan olaylara yaptığı etki konusunda yanılgıya yer yok ve bu da benim için bir dönüm noktası oldu” ifadelerini kullandı. Beyaz Saray'dan DeVos'un istifasının kabul edilip edilmediği yönünde bir açıklama gelmedi.

Mick Mulvaney

Donald Trump'ın eski Genelkurmay Başkanı Mulvaney, Kuzey İrlanda’daki ABD elçiliği görevinden istifa ettiğini açıkladı. Mulvaney, kararını bildirmek için Çarşamba gecesi Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’yu aradığını söyledi.

Pat Cipollone

Beyaz Saray'dan bir kaynak, yaşanan olaylar sonrası Trump'ın avukatı da olan danışmanı Pat Cipollone'nun istifa etmeyi düşündüğünü açıkladı.

Cipollone'un 3 Kasım başkanlık seçimlerinin ardından birçok kez istifa etmeyi düşündüğünü ancak senato ve kabine üyeleri tarafından engellendiği ifade edildi. Kaynak, Cipollone hakkında “Görev duygusuyla Beyaz Saray'da” dedi.

Son haftalarda Trump ile anlaşmazlık yaşadığı belirtilen Pat Cipollone hakkında konuşan bir başka kaynak, “Pat hukukun üstünlüğüne ve ülkesine kendini adamış gerçek bir siyasetçidir” ifadesini kullandı.

DÖRT ÜST DÜZEY DANIŞMAN İSTİFA ETTİ



Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi'ne dahil olan dört üst düzey danışmanının da istifa ettiği öğrenildi. Reuters'ın elde ettiği bilgilere göre, istifa eden isimler Erin Walsh, Mark Vandroff, Anthony Rugierro ve Rob Greenway olarak açıklandı.

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