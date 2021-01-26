İşte Hollanda’daki olayların perde arkası… Kuvars kumu dolu eldivenle saldırıyorlar

Avrupa, iki gündür Hollanda’daki olaylarla çalkalanıyor. Kentlerde mağazalar yağmalanıyor, polis arabaları başta olmak üzere birçok araba yakılıyor. Protestocular kuvars kumu ile beslenen güçlü eldivenlerle mağaza vitrinlerini parçalıyor.

Söz konusu eldivenleri Almanya da dahil olmak üzere polisin kullanması ‘orantısız güç sağlaması’ nedeniyle yasak. Söz konusu eylemlerde 400’e yakın kişinin gözaltına alındığı, polislerin de aralarında bulunduğu onlarca kişinin yaralandığı belirtiliyor. Peki bu olayların arkasında ne var? İşte bu durumu araştırdık ve ilginç sonuçlara ulaştık.

HOLLANDA’DAKİ ŞİDDETLİ PROTESTOLARIN NEDENİ

* Hollanda’da protestolar, 21.00 ila 04.30 arasında sokağa çıkma yasağı kararının alınmasıyla başladı. Ancak eylemcilerin corona karşıtlarıyla bir ilgisi bulunmuyor. Söz konusu protestocuların çoğunu Z kuşağını oluşturan gençler oluşturuyor. Yüzlerce protestocunun yüzde 80’i neredeyse genç.

* Protestocular genellikle yağma ve kargaşa yaratmak için bir araya geliyorlar. Almanya’daki benzer eylemler de genellikle bu yaş grubundaki kişiler tarafından düzenleniyor. Ülkelerde gençler arasındaki dayanışma çok güçlü, bu nedenle polisin gözaltına aldığı kişi kim olursa olsun kurtarmak için polisle karşı karşıya geliyorlar.

* Hollanda’daki genç protestocular, özellikle Apple’ın son model iPhone almak için vitrin camlarını kuvars kumu dolu eldivenlerle parçalayarak yağma yapıyorlar. Yağmalanan dükkanlar arasında takı, kuyumcu ve giysi satan yerler de var. Amsterdam, Rotterdam, Eindoven ve Den Bosch sokaklarında geceleri terör estiren gençler “corona önlemlerini protesto ettiklerini” söyleseler de asıl neden yağma.

* Söz konusu genç protestocular genellikle corona kısıtlamaları nedeniyle maçlara gidemeyen, sosyal çevreleriyle bir araya gelemeyenlerden oluşuyor. Bir tür “vurma-kırma eylemleri” düzenleyen gençler, yağma yaparak telefonlarını da yenilemeyi unutmuyorlar.

POLİSE YASAK AMA SATIŞ SERBEST

Kuvars kumu ile güçlendirilmiş eldivenler, Avrupa’nın hemen hemen her yerinde satılıyor. Almanya'da bu eldivenler “orantısız güç sağladığı” için kullandırılmıyor. Bazı Avrupa ülkelerinde de resmi olarak kullanımı yasak.

Bu eldivenlerin dışı siyah, işlenmiş, yumuşak deri. Yumruk yapılan dış bölgesi, bilek bölümü, çeşitli bölümleri kuvars kumu ile dolu.

Bir yere atılınca ele gelen darbeyi emiyor ve taş etkisi yapıyor. Ayrıca bıçak ya da kesici aletlere karşı dayanaklı. Kuvars kumu dışında, kurşun tozundan yapılmış modelleri de bulunuyor.

İlginizi Çekebilir Hollanda'da karantina protestolarındaki gözaltı sayısı artıyor

İlginizi Çekebilir Hollanda'da halk kısıtlamalara karşı sokağa döküldü