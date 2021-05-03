İşveç COVAX kapsamında 1 milyon doz aşı bağışlıyor

İsveç, Covid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında aşıya erişimi kısıtlı olan ülkeler için 1 milyon doz AstraZeneca aşısı bağışlayacağını açıkladı.

İsveç Uluslararası Kalkınma İş birliği Bakanı Per Olsson Fridh yaptığı açıklamada, “Bu salgını durdurmak için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız. İsveç, COVAX ile iş birliğinde zaten önde gelen bir finansör. Ancak şu anda yaptığımız şey dünyada daha fazla insanın hızlı bir şekilde aşı olmasını sağlamak. Aşıya ihtiyacı olan ülkeler için 1 milyon doz aşı bağışlayacağız” dedi.

İsveç, Mart ayında kan pıhtılaşmasına neden olduğu gerekçesiyle AstraZeneca aşısının kullanımını durdurmuştu. Daha sonra aşının 65 yaş ve üstü kişilere uygulanmasına karar verilmişti.