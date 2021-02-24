İsveç’i ayağa kaldıran teklif: Sokak adlarında 3 harf kalktı

İsveç'in öğrenci nüfusunun fazla olduğu Göteborg kentinde bulunan Kültür Komitesi'nde Ilımlılar, Hıristiyan Demokratlar ve Liberaller partilerinin temsilcileri, kentte yaşayan yabancıların telaffuzunu kolaylaştırmak için sokak adlarındaki İsveç alfabesinde yer alan 3 harfin kaldırılmasını önerdi.

Komitede, Kalleback semtinde bulunan bazı sokak adlarının, göçmen ve yabancı kiracılar için sorun teşkil ettiği gerekçesiyle İsveç alfabesinde bulunan 3 harfi içeren eski isimlerin değiştirilmesi önerildi.

“ZORLANMALARININ ÖNEMİ YOK”

İskandinavca'ya özgü harflerin kaldırılarak sokak isimlerinin değiştirilmesine yönelik öneri İsveçlilerin tepkisini çekti.

Milli Muhafazakar ve İsveç Demokratları partileri, söz konusu girişime şiddetle karşı çıktı. İsveç Demokratları tarafından yapılan açıklamada, “İsveç alfabesi benzersizdir. Yabancı kiracıların İsveççe sokak adlarını mükemmel telaffuz etmekte zorlanmasını gayet iyi anlıyoruz ancak bunun bir önemi yok” ifadeleri kullanıldı.

İsveç Demokratları'ndan Nima Gholam, sosyal medya hesabı üzerinden ülkede yaşayan göçmen ve yabancıları hedef alan açıklamalarda bulunarak, “Eğer İsveççe öğrenmek ve İsveç kültürünün bir parçası olmak istemiyorsanız başka bir ülkeye gidebilirsiniz” dedi.

1’E KARŞI 10 OYLA KABUL EDİLDİ

Söz konusu öneri daha sonra Şehir Kültür Komitesi tarafından 1’e karşı 10 oyla kabul edildi. Kararın kabul edilmesinin ardından sosyal medyada tepkiler hızla büyüdü.

Çok sayıda İsveçli, “İsveç dili ve kültürüne yönelik bir saldırı” olduğu gerekçesiyle karara tepki gösterdi. Öfkeli sosyal medya kullanıcıları, karar kapsamının sokaklarla sınırlı kalmayacağını vurgulayarak, “Bugün Göteborg’daki sokak isimleri değişir, daha sonra ise her şey. Böylece İsveç kültürü tamamen ortadan kaldırılacak” diyerek tepkilerini ortaya koydu.

Bir grup kullanıcı ise söz konusu karar nedeniyle adlarını değiştirmek zorunda kalacaklarını dile getirdi. (İHA)