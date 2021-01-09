İsveç’te Türk parti lideri ırkçıların hedefinde

İsveç’te Farklı Renkler Partisi Genel Başkanı Türk siyasetçi Mikail Yüksel, ırkçıların hedefinde… Aşırı ırkçılar, evlere Yüksel’in kurduğu partinin karalandığı mektuplar gönderdi.

Posta kutularına bırakılan ırkçı mektuplarla ilgili açıklamalarda bulunan Yüksel, korku salınarak oyların ırkçı partilere verilmesinin amaçlandığını ifade ederek “Mektuplar safsatalarla dolu” diye konuştu.

‘PARTİ AYRIMI KALMADI’



Yüksel, mektupla “Müslümanlar geliyor, İsveçi Müslümanlaştıracaklar. Oylarınızı ırkçı partilere verin” taktiğinin kullanıldığını kaydederek, “Avrupada ırkçı parti, ırkçı olmayan parti ayrımı da kalmadı. En güvenilir partiler bile, Müslümanları ezecek fikirlerle gündem olmaya çalışıyorlar. İsveçte damga yememiş Müslüman derneği, Müslüman lider kalmadı. Fikirlerini dile getiren bir Müslüman olarak yaşamak neredeyse imkansız” ifadelerini kullandı.

‘İSVEÇ POLİSİNE BİLDİRDİK’

Durumu İsveç polisine bildirdiklerini ifade eden Yüksel, “Okullarda kız çocuklarına İslami elbiseler giydireceğimiz, Türkçe ve Arapçanın İsveç’te resmi dil olacağı, İsveç’e Müslüman göçünü artıracağı gibi asılsız iddialarda bulunulmuş. Bu olayı İsveç polisine bildirdik. Partimizin üyelerinden ve destekçilerinden destek aldık, üzüntülerini dile getirdiler. Irkçılık karşıtı, göçmen dostu ve Müslüman dostu bir partinin kurulması ırkçıları rahatsız etmiş durumda ancak bizi korkutmak ve durdurmak mümkün değil, yolumuza devam ediyoruz” dedi. (DHA)

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