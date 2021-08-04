İsveç’ten tartışma yaratan hamle: Polisin verilere erişimi artıyor

İsveç hükümeti, büyük şehirlerdeki çete bağlantılı şiddet artışını sınırlamak amacıyla polise cep telefonlarından verilere erişmesi için daha fazla yetki vermeyi planladığını açıkladı.

SOZCU.COM.TR

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Önümüzdeki yıl yapılacak genel seçimler öncesinde suç, gündemin üst sıralarında yer alırken, polisten alınan verilere göre, bu yıl 25 kişi hayatını kaybederken, 180 silahlı saldırı olayı yaşandı.

Hükümet, Facebook Messenger ve WhatsApp gibi uygulamalardan yapılan konuşmalar da dahil olmak üzere, polise mobil iletişim verilerine erişmek için daha fazla yetki vermek istediğini açıkladı.

İsveç İçişleri Bakanı Mikael Damberg düzenlediği basın toplantısında, “Toplumun suç şebekelerine yönelik saldırısı, daha fazla polis, daha sert cezalar ve polise çete suçlarıyla mücadelede daha fazla araç verilerek devam etmeli ve devam edecek” dedi.

Komsiyon veri depolama yasasının en geç 2023 yılına kadar nasıl değiştirileceği konusunda hükümete rapor verecek.

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