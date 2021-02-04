İsviçre, AstraZeneca’nın corona aşısına onay vermedi

AstraZeneca’nın corona aşısına onay vermeyen İsviçre, diğer aşı üreticilerinden daha fazla aşı sipariş ettiklerini duyurdu.

Reuters’ta yer alan habere göre AstraZeneca’dan 5,3 milyon corona aşısı sipariş eden İsviçre’den söz konusu aşıya ilişkin yeni açıklamalar geldi.

Yetkililer, 65 yaş üstü kişilerde aşının etkinlik oranına ilişkin laboratuvar sonuçlarının beklendiğini belirtti.

Swissmedic tarafından yapılan açıklamada, “Sonuçlar açıklanır açıklanmaz, prosedürler uygulanarak geçici izin kısa bir süre içinde verilecektir” denildi.

Açıklamada ayrıca, onay verilmesi için güvenlik, etkinlik ve kalite hakkında da ek verilerin açıklanması gerektiği belirtilerek “Mevcut veriler, fayda ve risk konusunda olumlu bir duruma işaret etmiyor” ifadeleri yer aldı.

İlginizi Çekebilir Avrupa Birliği, AstraZeneca aşısını onayladı

İlginizi Çekebilir AstraZeneca'dan Avrupa Birliği'ne ekstra aşı teslimatı