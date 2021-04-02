İsviçre ile finansal bilgilerin paylaşımı başlıyor

Türkiye'nin 2019'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe koyduğu, ‘Finansal bilgilerin otomatik paylaşımı’, bazı ülkeler için başladı ve bu yılın eylül ayında bilgiler verilecek.

Bu durum, diğer ülkelere göre daha az sayıdaki gurbetçiyi olumsuz etkileyecek. Bilgilerin, devletler arasında ‘adli yardımlaşmada kullanılabileceği’ açıklandı. Yani hesap bilgisini alan devlet, bunu veren devletten adli yardımlaşma ile her türlü bilgiyi isteyebilecek.

PEK ÇOK ÜLKE ERTELEDİ

SÖZCÜ'nün, ‘Kara para ya da vergi kaçırma kastı olmayan gurbetçilerin hesaplarının bildirilmemesi’ gerektiği yönündeki yayınlarından sonra Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda, ve Avusturya'ya gurbetçilerin banka bilgilerinin verilmesi ertelenmişti. Ankara, bununla ilgili bu ülkelere bilgi gönderdi.

Ancak, bilgi ertelemesi yapılan ülkeler arasında, zenginlerin bankalarına para akıttığı İsviçre yer almadı. Daha önce, Türkiye'nin Suriye operasyonunu bahane ederek, karşılıklı bilgi verilmesi anlaşmasını donduran İsviçre bunu yeniden açtı. Bildirim ikamete göre yapılacak. Türkiye’de yaşayıp da İsviçre’de hesabı, yatırımı, geliri ya da ortaklığı olanların bilgileri Türkiye’ye; İsviçre’de yaşayıp da Türkiye’de hesabı ya da finansal bilgisi olanların bu bilgileri de İsviçre’ye verilecek.

EN GEÇ EYLÜL AYINDA

İsviçre'de kantonların temsilcilerinden oluşan Meclis (Staenderat) bu yönde karar alırken, Türkiye'den 1 Ocak 2020 ile 31 Aralık 2020 arası tarihleri arasında bilgi istenebilecek. Bu bilgiler en geç eylül ayında talep edilecek. Karar 1'e karşı 29 oyla alındı ve 10 üye de çekimser kaldı. İsviçre, geçen yıl haziran ayında Türkiye'nin de içinde olduğu finansal bilgi değişimi yapılacak 100 ülkeyi açıklamıştı.

İsviçre, 2020 yılı içerisinde yurt dışından 49 hesapla ilgili bilgi istedi. İsviçre'den ise 2 bin 112 adet finansal hesap bilgisi talep edildi. İsviçre'deki hesaplarla ilgili 2019 yılının bilgilerini isteyen ülkelerin başında Fransa, Almanya, Güney Kore, İsrail, Avusturya, Hindistan ve İspanya yer aldı.

İSVİÇRE MALİYESİ: TÜRKİYE VAR



İsviçre Federal Vergi Dairesi (FTA), 2020 yılında hesap bilgisi talebinde patlama olduğunu duyurdu. Blick gazetesine açıklama yapan FTA, “Bunda otomatik bilgi değişimi anlaşmasının etkisi olabilir. Otomatik bilgi alışverişinden elde edilen bulgular, idari yardım talebinde kullanılabilir. Bunun yasal dayanağı 2017’den beri mevcuttur ve şu anda 100’den fazla ülkeyle örneğin Arnavutluk, Nijerya ve Türkiye ile yılın başından bu yana anlaşmalar yürürlüktedir” ifadelerini kullandı.

ANLAŞMA NE GETİRİYOR?

Anlaşmanın amacı uluslararası kara para ya da vergi kaçakçılığı ile mücadele. Banka hesabı, ortaklık, hisse senedi ya da finansal her türlü bilgi, “ikamet esasına” göre paylaşılacak. İsviçre'de yaşayan bir Türkün Türkiye'deki hesabı İsviçre maliyesine; Türkiye'de yaşayan bir İsviçreli ya da Türkün, İsviçre'deki hesabı Türk maliyesine bildirilecek. İsviçre’nin özelliği, banka bilgilerinin gizliliğiydi. Bu anlaşma ile gizlilik kalkmış oluyor ve zenginlerin hesapları incelenebilecek.

Maliye bu hesapları kontrol edecek. Kara para şüphesi ya da vergi kaçırma şüphesi varsa, soruşturma açılacak. Bu durum kanıtlanırsa, para veya hapis cezaları gelecek.