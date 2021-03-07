İsviçre sandığa gidiyor: Peçe referandumu başladı

İsviçre Halk Partisi’nin üyesi ve aynı zamanda referandum komitesi başkanı Walter Wobmann’ın gündeme getirdiği peçe ve burka yasağı ile ilgili referandum bugün gerçekleşiyor.

Doğrudan demokrasinin uygulandığı İsviçre’de aşırı sağcı partilerin desteklediği bu referandumda sadece İslam dininin hedef alınmadığını, göstericilerin ya da kanun kaçaklarının da maske takmasının önüne geçilmesi için böyle bir referanduma gidildiğini söyleyen Wobmann açıklamalarda bulundu.

AZ BİR OYLA YASALAŞABİLİR

Wobmann, “İsviçre’de gelenek yüzünü göstermek üzerinedir. Bu özgürlüğümüzün en basit ifadesidir. Yüzü kapatmak aşırıcılığın sembolüdür ve Avrupa’da hızla yayılan siyasi İslam’ın sembolüdür ve İsviçre’de yeri yoktur” dedi.

Reuters haber ajansı oylama öncesinde yapılan anketlerde bu yasanın çok az bir oyla geçebileceğini ve burka ve peçe yasağının yasalaşabileceğini aktardı.

İslamofobinin yoğun olduğu İsviçre’de 2009 yılında yeni minare yapımına karşı yapılan oylamada halk yasaklama yoluna gitmiş ve bu durum hem ülke içinde hem de uluslararası kamuoyunda gündem olmuştu.

İsviçre’de şu an iki kanton yerel olarak peçe ve burka yasağı getirdi.