İsviçre, Türkiye’yi ‘riskli ülkeler’ listesine ekledi

Türkiye’de corona virüsü nedeniyle yeni vaka sayısı ve can kayıplarından korkutan seviyeler sürerken İsviçre’de Türkiye ile ilgili yeni bir karar alındı.

İsviçre Federal Sağlık Dairesi (BAG), riskli ülkeler listesinde güncelleme yaptı. Buna göre, İsviçre’nin ‘riskli ülkeler’ listesine Türkiye de eklendi.

Alınan karar kapsamında Türkiye'den İsviçre'ye seyahat edenler 10 gün boyunca karantina altında olacak.

Karantina kuralına uymayanlara ise para cezası kesilebilecek.

Ayrıca, İsviçre’nin ‘riskli ülkeler’ listesine Türkiye’nin yanı sıra Ermenistan, Hırvatistan ve Litvanya da dahil edildi.

TÜRKİYE’DE SON DURUM

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı 19 Nisan Pazartesi gününün corona virüsü tablosuna göre son 24 saatte 341 kişi hayatını kaybetti. Semptom gösteren 2 bin 862 kişiyle birlikte toplam 55 bin 149 yeni vaka tespit edildi.

Bugün açıklanan verilerle birlikte vefat sayısında da yeni bir rekor daha kırılmış oldu.