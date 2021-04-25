İsviçre’de Hindistan mutasyonu tespit edildi

İsviçre Federal Kamu Sağlık Ofisi (BAG) güncel corona virüsü bilgileri ile ilgili bir açıklama yaptı. Yetkililer, ilk olarak Hindistan’da tespit edildikten sonra dünyaya yayılan mutasyona uğramış corona virüsünün ülkede tespit edildiğini açıkladı.

Reuters’a açıklamalarda bulunan BAG sözcüsü, söz konusu kişinin doğrudan Hindistan’dan gelmediğini, aktarmalı olarak İsviçre’ye giriş yaptığını açıkladı. Yetkililer olayın Mart ayının sonunda yaşandığını açıklarken, “Bu kişi bir Avrupa ülkesinden ülkeye girdi. Şu an Hindistan’ı yüksek riskli ülkeler listesine ekleyip eklememek üzerine görüşmelerimiz sürüyor” ifadesini kullandı.

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