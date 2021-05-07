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İsviçre‘den Balkanlar’a karantina kalktı

Avrupa'da normale dönüş başlarken kritik bir eşikten daha geçildi... İsviçre, Balkan ülkeleri Kosova, Karadağ, Bosna Hersek gibi ülkelere karantinasız seyahat kararı aldı. Türkiye ile halen riskli ülkeler listesinde yer alıyor.

Ali GÜLEN
Güncellenme: 10:16, 07/05/2021
HaberlerDünya
İsviçre‘den Balkanlar’a karantina kalktı

Avrupa hızla corona virüsü açılımlarını yapmaya devam ediyor…. İsviçre, neredeyse tamamen açıldı. Almanya 10 Mayıs'tan itibaren, restoranlarda dışarıya servise onay verme kararı aldı. Birçok bölgede, müzeler, tiyatrolar, konser salonları açılacak. Aşı olanların, testsiz olarak seyahat ve diğer haklardan yararlanması artık mümkün.

İlk açılan ülkelerden biri olan İsviçre'de cafeler ve işletmeler doldu. Restoranlar açık havada servis yapabiliyor. Aşılamanın hızla sürdüğü ülkede bazı Balkan ülkelerine “karantina şartı” da kaldırıldı.

Kosova, Karadağ, Kuzey Makedonya ve Bosna Hersek'le karantinasız karşılıklı uçuşlar başladı. Chair Havayolları, rezervasyonların önemli ölçüde arttığını duyurdu.

TÜRKİYE RİSKLİ ÜLKE LİSTESİNDE

Bu ülkelere gidip gelenler, eskisi gibi seyahat ediyor ve test ile karantina mecburiyeti bulunmuyor. Mesafe, maske ve hijyen kuralları ise sürüyor. İsviçre'nin açıkladığı riskli ülkeler listesinde Türkiye ise halen duruyor.

Türkiye ile birlikte listede Andora, Belçika, Estonya, Hırvatistan, Litvanya, Lüksemburg, Hollanda, Polonya, İsveç, Sırbistan, Slovenya, Macaristan ve Güney Kıbrıs yer alıyor.

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