İtalya Avustralya’ya aşı sevkiyatını engelledi

İtalyan hükümeti, Oxford-AstraZeneca aşının sevkiyatının Avustralya’ya ihracatını engelledi.

Karar, İtalya’daki bir AstraZeneca tesisinde üretilen 250 bin aşı dozunu etkiliyor.

İtalya, aşıları sağlayan şirketin AB’ye karşı yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda, Avrupa Birliği’nin ihracatın durdurulmasına izin veren yeni düzenlemelerini kullanan ilk AB ülkesi oldu.

Söz konusu karar Avrupa Komisyonu tarafından desteklendi.

AstraZeneca, geçtiğimiz ocak ayında Avrupa’daki üretim sorunları nedeniyle AB’ye aşı teslimatlarında büyük bir sıkıntı yaşadıklarını açıklamıştı.

Ocak ayında, dönemin İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, hem AstraZeneca hem de Pfizer’in aşı tedarikinde yaşanan gecikmeleri “kabul edilemez” olarak nitelendirdi ve şirketleri sözleşmelerini ihlal etmekle suçladı.

Geçen ay göreve gelen halefi Mario Draghi, aşılama programını hızlandırmaya öncelik verdi ve kuralların titizlikle uygulanması gerektiğini savundu.

AB, aşılama programının yavaş ilerlemesi nedeniyle geniş çapta eleştiriliyor.