İtalya Başbakanı Conte: Hükümete engel olmayacağım

Geçtiğimiz hafta istifasını sunan İtalya Başbakanı Giuseppe Conte İtalya Başbakanlığı önünde düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella’nın Avrupa Merkez Bankası eski Başkanı Mario Draghi’ye hükümet kurma görevi vermesini değerlendirdi.

İtalya Başbakanı Conte, “Her zaman ülkenin iyiliği ve bir hükümet kurulabilmesi için çalıştım. Bu bakış açısıyla sağlam temelleri olan siyasi bir hükümet kurulmasını umuyorum” ifadelerini kullandı. Draghi’nin hükümet kurma çalışmalarına engel olmayacağını vurgulayan Conte, “Sabotajcıları başka yerde aramak lazım. Draghi hükümetine engel olmayacağım” ifadelerini kaydetti.

Mario Draghi ile dün yaptığı görüşmeye de değinen Giuseppe Conte, “Uzun ve açık bir görüşme oldu. Kendisine iyi dileklerimi ilettim” dedi.

“ÜLKENİN ACİLİYETLERİ SİYASİ KARARLAR GEREKTİRİYOR”

Aynı zamanda koalisyon hükümeti ortaklarına işbirliği çağırısında bulunan Conte, “Ülkenin aciliyetleri, siyasi kararlar gerektiriyor, bu aciliyetler bir teknokrat ekibe bırakılamaz” ifadelerini kullandı. Giuseppe Conte, Cumhurbaşkanı Mattarella’ya kurumlar ve kişiler arasında eşsiz bir arabuluculuk görevi üstlendiğini vurgulayarak teşekkür etti.

Öte yandan Giuseppe Conte, istifasının ardından Cumhurbaşkanı Mattarella’nın isteği üzerine Başbakanlık görevine bir süre daha devam ediyor.

Başbakan Conte’nin 26 Ocak’ta istifasını sunmasının ardından Parlamento’daki partilerle istikşaf görüşmelerinde bulunan Cumhurbaşkanı Mattarella, İtalya Temsilciler Meclisi Başkanı Roberto Fico’ya Conte Başbakanlığı’nda, parlamentoda yeniden çoğunluk sağlanması için koalisyon ortaklarıyla görüşme görevi vermişti.

Meclisi Başkanı Fico, Cumhurbaşkanı’nın verdiği görevin sonunda, 3. Conte dönemi için yeterli çoğunluğun sağlanamadığını açıklamıştı. Bunun üzerine İtalya Cumhurbaşkanı Mattarella, dün Mario Draghi’ye hükümet kurma görevi vermişti. (İHA)