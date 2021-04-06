İtalya ile Libya arasında kritik görüşme

İtalya'nın yeni Başbakanı Mario Draghi, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile görüşmek üzere Libya’nın başkenti Trablus’a geldi. Göreve gelmesinin ardından ilk yurtdışı ziyaretini gerçekleştiren Draghi, Libya ve İtalya arasındaki ortaklık önemli olduğunu vurguladı. Görüşme sırasında Draghi ve Dibeybe iki ülke arasında karşılıklı uçuşlar ve Libya halkının İtalya vizesi almak için prosedürlerini kolaylaştırılması konusunda anlaştıkları aktarıldı.

Dibeybe, İtalya ile enerji ve elektrik alanındaki deneyimlerini paylaşmak için daha çok işbirliği yapmakta ısrarlı olduklarını, İtalya yatırımlarından yararlanmayı arzuladıklarını açıkladı. Dibeybe, sadece ekonomik alanda değil, göçmen sorunu, sağlık ve güvenlik meselelerinde İtalya ile güçlü bir işbirliği kurmaya hazır olduğunu dile getirdi.