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İtalya’da 14 kişinin can verdiği teleferik faciasında 3 gözaltı

İtalya’da 14 kişinin hayatını kaybettiği teleferik kazasında sıcak bir gelişme yaşandı. Teleferiği işleten şirketten 3 kişi gözaltına alındı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 15:52, 26/05/2021
HaberlerDünya
İtalya’da 14 kişinin can verdiği teleferik faciasında 3 gözaltı

İtalya'da pazar günü meydana gelen teleferik kazasında 14 kişi hayatını kaybetmişti. Kazanın ardından meydana başlayan soruşturma kapsamında kabinin hat üstünde kaymasını önlemesi gereken acil durum freninin devre dışı bırakıldığı ve işletmeci şirketin 3 üyesinin de bu durumdan haberdar olduğu belirlendi.

Söz konusu 3 kişinin gözaltına alındığı açıklandı. Gözaltına alınanların işletmeci şirketin sahibi, yöneticisi ve operasyon şefi olduğu aktarıldı. İtalyan basını, teleferik sisteminde kabinlerde bulunan acil durum freninin defalarca bozulması ve tabir edilmemesi sonucu işletme tarafından kasti olarak devre dışı bırakıldığı öne sürdü.

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