Ailesi corona aşısı olmasına izin vermedi! Dava açmaya hazırlanıyor

İtalya'da Covid-19'a karşı aşılama çalışmaları hız kesmeden devam ederken, bir genç aşı karşıtı ailesi ile karşı karşıya geldi. Floransa kentinde yaşayan 17 yaşındaki bir genç, Covid-19 aşısı olmasına izin vermeyen ailesine dava açmak için başvuruda bulundu.

Toskana Aile Avukatları Derneği tarafından yapılan açıklamada, Floransa kentinden bir gencin, corona virüsüne karşı aşılanmasını yasaklayan ebeveynlerine karşı dava açmak için avukata başvuruda bulunduğu aktarıldı. Gencin ailesinin aşıları güvensiz bulduğu aktarılırken, genç ailesinin kendisine aşı olması için yazılı izin vermeyi reddettiğini ifade etti.

Sosyal hizmetler ve gencin okulunun konuyu öğrenince, Milli Eğitim Bakanlığı aracılığıyla avukatlara ulaştığı aktarıldı.

Dernek Sözcüsü Gianni Baldini, “17 yaşında bir kişi olarak doğrudan bir avukat seçemez ve ailesinden bir belge olmadan aşı yaptıramaz” ifadelerini kullanarak, “Şu ana kadar başvuru mahkemeye ulaşmadı. Velilerle görüşüp fikrini değiştirmeye çalışacağım. Aksi takdirde olay çocuk mahkemesine intikal ettirilecek ve savcılıktan özel bir gözetmen atanacak” dedi.

Son zamanlarda bu tür vakaların İtalya'da arttığına dikkat çekilirken, İtalya'da geçtiğimiz haftalarda 12 yaş üstü herkes için aşılama kampanyası genişletilmişti.

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