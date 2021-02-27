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İtalya’da 18 bin 916 yeni vaka

İtalya’da corona virüsü salgınında son 24 saatte 18 bin 916 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 2 milyon 907 bin 825’e ulaştı.

Güncellenme: 20:16, 27/02/2021
HaberlerDünya
İtalya’da 18 bin 916 yeni vaka

İtalya'da corona virüsü salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 323 bin 47 corona virüsü testi yapıldığı ve 18 bin 916 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 2 milyon 907 bin 825'e ulaştığı kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 280 kişinin daha salgın nedeniyle hayatını kaybetmesi ile Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının 97 bin 507'ye yükseldiğini açıkladı.

Bakanlık, 11 bin 320 kişinin iyileştiğini ve aktif Covid-19 hastası sayısının 411 bin 996'ya yükseldiğini aktardı. Yoğun bakımdaki Covid-19 hastası sayısı ise 22 artarak 2 bin 216 oldu.

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