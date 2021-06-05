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İtalya’da 2 bin 436 yeni vaka

İtalya’da corona virüsü salgınında son 24 saatte 2 bin 436 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 4 milyon 230 bin 153’e yükseldi.

Güncellenme: 19:15, 05/06/2021
HaberlerDünya
İtalya’da 2 bin 436 yeni vaka

İtalya'da yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgınında günlük vaka sayısı 5 binin altında seyretmeye devam ediyor.

İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 238 bin 632 corona virüsü testi yapıldığı ve 2 bin 436 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 4 milyon 230 bin 153'e ulaştığı kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 57 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının 126 bin 472'ye yükseldiğini açıkladı. Bakanlık, son 24 saatte 7 bin 200 kişinin iyileştiğini ve aktif Covid-19 hasta sayısının 195 bin 369 olduğunu belirtti. Yoğun bakımdaki Covid-19 hastalarının sayısı ise 48 kişi azalarak 788'e geriledi.

İtalya’da bugüne kadar 37 milyon 69 bin 235 doz Covid-19 aşısı uygulanırken, 12 milyon 737 bin 533 kişiye ise aşının her iki dozu yapıldı.

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