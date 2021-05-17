Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

İtalya’da 3 bin 455 yeni vaka

İtalya’da corona virüsü salgınında son 24 saatte 3 bin 455 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 4 milyon 162 bin 576'ya yükseldi.

Güncellenme: 23:13, 17/05/2021
HaberlerDünya
İtalya’da 3 bin 455 yeni vaka

İtalya'da yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgınında günlük vaka sayısı 10 binin altında seyrediyor. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 118 bin 924 corona virüsü testi yapıldığı ve 3 bin 455 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 4 milyon 162 bin 576’ya ulaştığı kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 140 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının 124 bin 296’ya yükseldiğini açıkladı.

Bakanlık, son 24 saatte 9 bin 305 kişinin iyileştiğini ve aktif Covid-19 hasta sayısının 322 bin 891 olduğunu belirtti. Yoğun bakımdaki Covid-19 hastalarının sayısı ise 25 kişi azalarak bin 754’e geriledi.

İtalya’da bugüne kadar 27 milyon 416 bin 33 doz Covid-19 aşısı uygulanırken, 8 milyon 627 bin 856 kişiye ise aşının her iki dozu yapıldı.

İlginizi ÇekebilirSağlık Bakanlığı güncel corona virüsü verilerini açıkladı! İşte 17 Mayıs tablosuSağlık Bakanlığı güncel corona virüsü verilerini açıkladı! İşte 17 Mayıs tablosuİlginizi ÇekebilirAylar sonra açılan restoranların keyfini çıkardılarAylar sonra açılan restoranların keyfini çıkardılar

 