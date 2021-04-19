İtalya’da 316 can kaybı daha

İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 146 bin 728 corona virüsü testi yapıldığı ve 8 bin 864 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 3 milyon 878 bin 994'e ulaştığı kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 316 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının 117 bin 243'e yükseldiğini açıkladı. Bakanlık, son 24 saatte 19 bin 669 kişinin iyileştiğini ve aktif Covid-19 hasta sayısının 493 bin 489 olduğunu belirtti. Yoğun bakımdaki Covid-19 hastalarının sayısı ise 67 kişi azalarak 3 bin 244 oldu.

İtalya’da bugüne kadar 15 milyon 243 bin 980 doz Covid-19 aşısı uygulanırken, 4 milyon 468 bin 690 kişiye ise aşının her iki dozu yapıldı.

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