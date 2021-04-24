İtalya’da 322 can kaybı

İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 320 bin 780 korona virüs testi yapıldığı ve 13 bin 817 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 3 milyon 949 bin 517'ye ulaştığı kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 322 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının 119 bin 21'e yükseldiğini açıkladı.

Bakanlık, son 24 saatte 17 bin 587 kişinin iyileştiğini ve aktif Covid-19 hasta sayısının 461 bin 448 olduğunu belirtti. Yoğun bakımdaki Covid-19 hastalarının sayısı ise 85 kişi azalarak 2 bin 894'e geriledi.

İtalya’da bugüne kadar 17 milyon 257 bin 664 doz Covid-19 aşısı uygulanırken, 5 milyon 96 bin 975 kişiye ise aşının her iki dozu yapıldı.

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