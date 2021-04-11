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İtalya’da 331 can kaybı daha

İtalya’da corona virüsü salgınında son 24 saatte 331 kişinin daha hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı 114 bin 254'e yükseldi.

Güncellenme: 20:58, 11/04/2021
HaberlerDünya
İtalya’da 331 can kaybı daha

İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 253 bin 100 corona virüsü testi yapıldığı ve 15 bin 746 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 3 milyon 769 bin 814'e ulaştığı kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 331 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının ise 114 bin 254’e yükseldiğini açıkladı.

Bakanlık, son 24 saatte 15 bin 486 kişinin iyileştiğini ve aktif Covid-19 hasta sayısının 533 bin 5 olduğunu belirtti. Yoğun bakımdaki Covid-19 hastalarının sayısı ise 3 kişi azalarak 3 bin 585'e geriledi.

İtalya’da bugüne kadar 12 milyon 920 bin 208 doz Covid-19 aşısı uygulanırken, 3 milyon 908 bin 326 kişiye ise aşının her iki dozu yapıldı.

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