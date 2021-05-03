İtalya’da 5 bin 948 yeni vaka

İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 121 bin 829 corona virüsü testi yapıldığı ve 5 bin 948 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 4 milyon 50 bin 708'e ulaştığı kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 256 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının 121 bin 433'e yükseldiğini açıkladı.

Bakanlık, son 24 saatte 13 bin 38 kişinin iyileştiğini ve aktif Covid-19 hasta sayısının 423 bin 558 olduğunu belirtti. Yoğun bakımdaki Covid-19 hastalarının sayısı ise 34 kişi azalarak 2 bin 490’a geriledi.

İtalya’da bugüne kadar 20 milyon 885 bin 469 doz Covid-19 aşısı uygulanırken, 6 milyon 302 bin 433 kişiye ise aşının her iki dozu yapıldı.

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