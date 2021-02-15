İtalya’da 7 bin 351 yeni vaka

İtalya'da corona salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 179 bin 278 kişiye Covid-19 testi yapıldığı ve 7 bin 351 pozitif vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 2 milyon 729 bin 223'e ulaştığı aktarıldı.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 258 kişinin daha Covid-19 nedeni ile hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının ise 93 bin 835'e yükseldiğini açıkladı.

Bakanlık, son 24 saatte 11 bin 771 kişinin daha iyileştiğini, aktif Covid-19 vaka sayısının 398 bin 98'e gerilediğini aktardı. İtalya’da yoğun bakımdaki Covid-19 hasta sayısı ise 4 kişi artarak, 2 bin 89’a yükseldi. İHA

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