İtalya’da AstraZeneca için onay verildi

İtalya Sağlık Bakanlığı, corona virüsü salgınına ilişkin son verileri açıkladı. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, İtalya'da son 24 saatte 12 bin 715 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 2 milyon 541 bin 783'e ulaştı.

Son 24 saat içinde 421 kişinin corona virüsü nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede Covid-19 kaynaklı toplam can kaybı da 88 bin 279’a yükseldi. Sağlık Bakanlığı, İtalya’da yoğun bakımdaki Covid-19 hastası sayısının 52 azalarak 2 bin 218 olduğunu belirterek, 16 bin 764 kişinin ise iyileştiğini bildirdi.

ASTRAZENECA İÇİN ONAY VERİLDİ

İtalya İlaç Ajansı (Aifa), İngiltere ve İsveç ortaklı ilaç firması AstraZenaca tarafından Covid-19'a karşı geliştirilen aşının kullanımı için onay verdi. Ajans, aşıyı tüm yaş grupları için onayladı ancak AstraZeneca’nın ileri yaş çalışmalarının kısıtlı olması nedeniyle 55 yaş altı için kullanılmasını tavsiye etti.

İtalya’ya ilk etapta 8-14 Şubat tarihleri arasında 430 bin, daha sonraki haftada ise 660 bin doz AstraZenaca aşısı ulaşması bekleniyor. AstraZeneca, önümüzdeki Mart ve Nisan aylarında ülkeye toplam 3.4 milyon aşı tedarik edecek. İHA

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