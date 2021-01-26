İtalya’da beklenen oldu… Başbakan istifa etti

İtalya’da bu yılın başından beri devam eden siyasi krizde sıcak bir “son dakika” gelişmesi yaşandı… İtalya’da koalisyon hükümetinin küçük ortaklarından biri olan Yaşayan İtalya Partisi’nin 13 Ocak’ta desteğini çekmesiyle başlayan sürecin sonunda bugün Başbakan Giuseppe Conte istifa kararı aldı.

Yaşayan İtalya Partisi’nin başta AB’nin Covid-19 sürecinde yardım fonunun yönetimi, ekonomik darboğaz ve corona virüsüne zamanında müdahale edilememesi gibi bazı konularda gerilim yaşayarak hükümetten ayrılmasının ardından hakimiyeti kaybeden Conte önceki gün istifa edeceğini kamuoyuna duyurmuştu.

Conte hükümeti hakkında yapılan güven oylamasından geçebilmesi, Yaşayan İtalya Partisi’nin ret yerine çekimser oy kullanmasıyla gerçekleşirken bugün Conte istifa dilekçesini Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella’ya sundu.

Siyasi krizin üstesinden gelmek için istifa kararı alan Conte’den görevini geçici olarak sürdürmesini isteyen Mattarella, çarşamba günü parti liderleriyle görüşmeler gerçekleştireceği duyuruldu.