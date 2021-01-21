İtalya’da büyük mafya operasyonu! Siyasi parti lideri de gözaltında

Gözaltına alınanlar arasında, Başbakan Giuseppe Conte liderliğindeki hükümetin meclisteki salt çoğunluğu kaybetmesine neden olan ve iktidarın koalisyona katılma önerisini reddeden UDC Genel Başkanı Lorenzo Cesa da bulunuyor.

Adli makamlar, Kalabriya merkezli Ndrangheta’nın Sicilya merkezli dünyaca ünlü Cosa Nostra isimli mafya örgütüne göre çok daha güçlü olduğunu belirtiyor.

Geçen hafta İtalya'nın en tehlikeli suç örgütlerinden “Ndrangheta”ya yönelik büyük mafya davasını başlatan Savcı Nicola Gratteri, “Bu soruşturma, onlarca yıldır söylediklerimizi netleştiriyor. Ndrangheta daha az ateş ediyor ama iş ve siyaset dünyasıyla giderek artan oranda bağları var.” dedi. Savcı bu açıklama ile siyasetçi Cesa’nın neden gözaltına alındığına açıklık getirdi.

Ayrıca Savcı Gratteri, Cesa’nın kendisine yaptıklarına karşılık olarak suç örgütü Ndrangheta adına tedarik sözleşmeleri için devreye girdiğinden şüphelenildiğini söyledi.

Avrupa Parlamentosu üyesi olan ve Güney İtalya’yı temsil eden Cesa, kendisine yöneltilen suçlamaları reddederek, “ülkemizin içinden geçtiği süreç göz önüne alındığında UDC genel başkanlığından istifa edeceğim.” dedi.

Polis Kalabriya’da şu ana kadar 25 bin telefon konuşmasının dinlendiğini ve gizli kayıt gerçekleştirildiğini belirtti.

Bu, ‘Ndrangheta’nın paravan şirketleri para aklamak ve vergi kaçakçılığı yapabilme adına nasıl sahte faturalar oluşturmak için kullandığını çözmeye katkı sağladı.

Polis, depoların kiralandığını ancak boş bırakıldığını ve kamyonların sadece simüle edilmiş yükleme ve boşaltma işlemleri için bu depolara gönderildiğini belirtti.

Operasyonun gidişatıyla ilgili bilgi veren Savcı Gratteri, aralarında polis, politikacılar, iş insanları ve çeşitli ‘Ndrangheta üyeleriyle yakın ilişkilere sahip olan lynchpin isimli bir şahsın gözaltına alındığını belirtti.

Savcı Gratteri, “Evinin aranması sırasında polisin henüz sayıp bitirmediği yüz milyonlarca euro nakit para, onlarca aşırı pahalı kol saati ve lüks araba buldu” diye konuştu. Savcı, bu şahsın gözaltına alınanlardan sadece biri olduğunun altını çizdi.

BÜYÜK MAFYA DAVASI GEÇEN HAFTA BAŞLAMIŞTI

“Ndrangheta”ya yönelik büyük mafya davası, Lamezia Terme kentinde ilk duruşmayla 14 Ocak’ta başlamıştı.

Son 30 yılın en büyük mafya yargılamasında, “Ndrangheta”nın Vibo Valentia kentindeki klanlarının yerel yaşamı kontrol eden siyaset, devlet, ekonomi ve mason dünyasıyla bağlantıları araştırılacak. Davanın yaklaşık 3 yıl sürmesi beklenirken, 300’ü aşkın sanığın yargılanacağı belirtildi. Dava boyunca 600’ü aşkın avukat görev yapacak, 900’den fazla tanık da ifade verecek.

Davada savcılık makamına, ülkenin mafya ile mücadele konusunda uzman Katanzaro Cumhuriyet Başsavcısı Nicola Gratteri başkanlık yapıyor. Savcılık makamı sanıklara, “silah kaçakçılığı”, “uyuşturucu kaçakçılığı”, “cinayet” ve “organize suç örgütü üyesi” olmak gibi toplam 400 suçlama yöneltmişti.

Dava için Lamezia Terme kentinde bin kişilik yeni mahkeme salonu oluşturulurken, Covid-19 salgını sebebiyle koltuklar arasına 2 metrelik mesafe konuldu.

1986’DAN SONRA EN BÜYÜK DAVA

Söz konusu dava, 1986 ile 1992 arasında Sicilya’daki hakim mafya örgütü “Cosa Nostra”ya yönelik 475 kişinin yargılandığı büyük davadan beri ülkede görülmeye başlanan en büyük mafya davası olma özelliğini taşıyor.

Ndrangheta’nın, Avrupa uyuşturucu ticaretinin kontrolü sayesinde yıllar içinde İtalya’nın en güçlü ve en zengin mafyası haline geldiği belirtiliyor. İtalyan güvenlik güçlerinin son yıllarda operasyonlarını sıklaştırdığı Kalabriya merkezli Ndrangheta’nın, Sicilya’daki Cosa Nostra’ya göre daha çözülemeyen, karmaşık bir yapıda olduğu ifade ediliyor.

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