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İtalya’da can kaybı devam ediyor

İtalya’da son 24 saatte 385 kişinin corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetmesi ile virüs kaynaklı toplam can kaybı 91 bin 3'e ulaştı.

Güncellenme: 20:48, 06/02/2021
Haberler Dünya
İtalya’da can kaybı devam ediyor

İtalya Sağlık Bakanlığı, corona virüsü salgınına ilişkin son verileri açıkladı. İtalya'da son 24 saat içinde 13 bin 442 yeni corona vakası tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 2 milyon 625 bin 98'e ulaştı.

Son 24 saatte 385 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede Covid-19 kaynaklı toplam can kaybı da 91 bin 3 oldu. İtalya Sağlık Bakanlığı, 15 bin 138 kişinin iyileştiğini ve toplam aktif Covid-19 hastası sayısının 427 bin 34'e düştüğünü bildirdi.

Yoğun bakımdaki Covid-19 hastası sayısının ise 32 azalarak 2 bin 110’a düştüğü kaydedildi.

İtalya’da bugün itibariyle 2 milyon 435 bin 489 doz Covid-19 aşısı yapılırken, 1 milyon 35 bin 52 kişinin ikinci doz aşıları tamamlandı. İHA

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