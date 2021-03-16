İtalya’da can kaybı sürüyor

İtalya Sağlık Bakanlığı, ülkede yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgınına ilişkin son verileri paylaştı.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 369 bin 375 korona virüs testi yapıldığı ve 20 bin 396 yeni vakanın tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 3 milyon 258 bin 770'e ulaştığı kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 507 kişinin daha Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybının 103 bin 1'e yükseldiğini açıkladı.

Bakanlık, 14 bin 116 kişinin daha iyileştiğini ve aktif Covid-19 hasta sayısının 536 bin 115'e yükseldiğini belirtti. Yoğun bakımdaki Covid-19 hastası sayısı ise 99 kişi artarak 3 bin 256'ya ulaştı.

İTALYA'DA 6 MİLYONDAN FAZLA KİŞİ AŞILANDI

İtalya’da bugüne kadar Covid-19'a karşı 6 milyon 888 bin 378 kişi aşılanırken, 2 milyon 70 bin 825 kişiye ise iki doz aşı uygulandı.