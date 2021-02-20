İtalya’da corona paniği! 3 bölge daha…

İtalya Sağlık Bakanlığı son 24 saate ilişkin verileri açıkladı. Bakanlık verilerine göre, son 24 saatte 306 bin 78 corona virüsü testi yapılırken 14 bin 931 pozitif vaka tespit edildi.

İtalya Sağlık Bakanlığı, 12 bin 488 kişinin iyileştiğini ve toplam aktif Covid-19 hastası sayısının 384 bin 623'e yükseldiğini açıkladı. Salgının başlangıcından bu yana yeni tip corona virüsü vaka sayısı ise 2 milyon 795 bin 796 oldu.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saat içinde 251 kişinin pandemi nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu. Son verilerle corona virüsü salgını başlangıcından bu yana Covid-19 kaynaklı toplam can kaybı 95 bin 486'ya yükseldi. Yoğun bakımdaki Covid-19 hastası sayısı ise 4 artarak 2 bin 63'e yükseldi.

3 BÖLGEDE DAHA RİSK SEVİYESİ ARTIYOR

İtalya Sağlık Bakanı Roberto Speranza, Campania, Emilia Romagna ve Molise bölgelerinin risk seviyesinin yarından itibaren sarıdan turuncuya çıkarılacağını duyurdu.

İtalya’da halihazırda Abruzzo, Liguria, Toskana ve Trento özerk bölgesindeki risk seviyesi turuncu olarak devam ediyor. Lombardiya, Lazio, Piemonte, Toskana, Umbria, Molise, Bolzana özerk bölgelerinde bulunan bazı belediyelerde mutasyon virüs nedeniyle kırmız bölge kısıtlaması uygulanıyor.

İtalya Sağlık Yüksek Kurulu tarafından yapılan haftalık değerlendirmede, Covid-19 vakalarında hafif de olsa artış yaşandığı belirtilerek bulaşı endeksi Rt değerinin ulusal bazda 0.95’ten 0.99’a yükseldiğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığı Önleyici Tıp Direktörü Gianni Rezza, yaptığı basın toplantısında “Brezilya ve Güney Afrika mutasyonları gibi henüz çok yayılmamış virüs varyantlarına karşı ivedilikle önlem almamız gerekiyor” dedi. Rezza, söz konusu mutasyon virüslerin görüldüğü beldelerde karantina uygulaması gerektiğini söyledi.

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