İtalya’da corona salgını tedbirleri gevşetiliyor

İtalya’da corona virüsü (Covid-19) tedbirleri gevşetiliyor. İtalya Başbakanı Mario Draghi, ülkede Covid-19 salgınını nedeniyle uzun zamandan beri yürürlükte olan sıkı tedbirlerin 26 Nisan itibariyle bazı bölgelerde kademeli olarak gevşetileceğini duyurdu.

Başbakan Draghi ve Sağlık Bakanı Roberto Speranza, cuma günü Başbakanlık’ta düzenlenen basın toplantısında, salgın verilerinin olumlu seyri ışığında 26 Nisan’da ülkede yeniden sarı bölge uygulamasına geçileceğini açıkladı.

Draghi, açık hava etkinliklerine öncelik verileceğini belirterek, “Hükümet, pandemideki iyiye gidiş üzerine bilimsel verileri temel alarak hesaplanmış bir risk aldı. Aşı kampanyasındaki ilerleme de göz önüne alındığında, kurallara uyulması halinde kısıtlamaların yeniden sıkılaştırılması ihtimali oldukça düşük” dedi.

YÜZ YÜZE EĞİTİME GEÇİLECEK

Başbakan Draghi, yüksek riskli olarak belirlenen kırmızı bölgeler haricinde 26 Nisan’dan itibaren tamamen yüz yüze eğitime dönüleceğini açıkladı. Corona virüsü tedbirlerinin gevşetilmesi üzerine restoran ve kafelerin açık alanlarında servis yapılmasına izin verilecek.

MAÇLARA SEYİRCİ ALINACAK

Draghi, 1 Mayıs itibariyle stadyum ve konser salonlarına en fazla bin kişi olmak koşuluyla seyirci alınacağını duyurdu.

Sağlık Bakanı Speranza ise kısıtlamaların kademeli olarak azaltılacağı süreçte açık yüzme havuzlarının 15 Mayıs, spor salonlarının 1 Haziran’da hizmet vermeye başlayacağını açıkladı. Fuarlar ise 1 Temmuz tarihinden itibaren yeniden ziyaretçi kabul edecek.

SEYAHAT VE ETKİNLİKLER İÇİN PAS BELGESİ

İtalya Başbakanı, seyahat, kültür-sanat ve spor etkinliklerine katılımda kullanılacak bir geçiş kartı belgesi üzerinde çalışmalar yapıldığını duyurdu.

Geçiş belgesi ile aşı, hastalığı daha önce geçirmiş olmak veya son 48 saat içinde negatif test vermek koşullarından birini yerine getiren kişiler kısıtlamasız seyahat edebilmesi ve etkinliklere katılabilmesi öngörülüyor.

Bölgelerin risk derecelerine göre beyaz, sarı, turuncu ve kırmızı olarak tanımlandığı İtalya’da son dönemde artan vaka sayılarını üzerine 15 Mart itibariyle beyaz ve sarı bölge uygulamasına son verilmişti.

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