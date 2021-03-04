İtalya’da corona virüsü geçirenlere tek doz aşı

Corona virüsünün Avrupa’da en çok etkilediği ülkelerden İtalya’da, aşılama kampanyasıyla ilgili kritik bir karar alındı. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, corona virüsü geçiren kişilere tek doz aşı yapılması kararı alındı.

Açıklamada, “Daha önce semptom göstererek ya da göstermeyerek corona virüsü geçiren kişilere tek doz aşı uygulanması öngörülüyor” denildi. Söz konusu aşının son 3 ile 6 ay arasında hastalığı geçirmiş kişilere yapılacağı belirtiliyor.

Yaklaşık 60 milyon nüfusu bulunan İtalya’da, şimdiye dek 1.5 milyon kişi iki doz aşı oldu.

Worldometers’ın verilerine göre, İtalya’da salgın başından bu yana 2.9 milyon kişi hastalığa yakalanırken, 98 bin 635 kişi hayatını kaybetti.