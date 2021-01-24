İtalya’da coronaya bağlı ölümler durdurulamıyor

İtalya'da vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte yapılan 216 bin 211 testte 11 bin 629 yeni pozitif vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 2 milyon 466 bin 813'e ulaştığı aktarıldı.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 299 kişinin daha Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının ise 85 bin 461’e yükseldiğini açıkladı.

Bakanlık, son 24 saatte 10 bin 885 kişinin daha iyileştiğini, aktif Covid-19 vaka sayısının 499 bin 278'e yükseldiğini belirtti. İtalya’da yoğun bakımdaki Covid-19 hasta sayısı 14 kişi artarak, 2 bin 400'e yükseldi.

AŞI TEDARİKİNİ AZALTAN FİRMALARA TEPKİ

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte yaptığı açıklamada, Covid-19 aşısı tedarikini azaltan Pfizer ve gecikmeler olabileceğini duyuran AstraZeneca’ya tepki gösterdi.

Pfizer, İtalya’ya geçen hafta anlaşılan aşı miktarının yüzde 29’unu eksik teslim etmiş ve aşı tedarikindeki eksikliğin Şubat ayı ortasına kadar telafi edileceği duyurmuştu.

Conte, İtalya gibi aşı kampanyasında hızlı hareket eden ülkelerin tedarik eksikliği nedeniyle cezalandırıldığını ifade ederek, yasal yollara başvurulacağını duyurdu.

Aşı tedarikinde yaşanan aksama nedeniyle İtalya’da bazı bölgelerde ilk doz aşı uygulamasına ara verilerek öncelik 2'inci doz aşı yapılacak kişilere tanınmıştı. (İHA)

İlginizi Çekebilir Japonya'da intihar vakaları coronadan daha hızlı yayılıyor

İlginizi Çekebilir Almanya coronaya karşı antikor tedavisine başlıyor