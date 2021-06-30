İtalya’da göçmen teknesi alabora oldu: En az 7 ölü, 9 kişi kayıp

İtalya’nın Lampedusa Adası güne göçmen teknesi faciasıyla başladı. Adanın 5 mil açığında göçmenleri taşıyan bir tekne alabora oldu.

Sahil Güvenlik ekiplerine haber verilmesi üzerine teknede bulunan göçmenlerden 46’sı kurtarıldı. En az yedi göçmen hayatını kaybederken, kayıp dokuz kişi için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

ANSA’nın İçişleri Bakanlığı’ndan aktardığı bilgilere göre İtalya’da göçmenlerin geçişleri 2021 yılında yeniden artış gösterdi. 2020 yılında ilk altı ayda 6 bin 700 göçmen İtalya’ya ulaşırken, bu yıl aynı dönemde rakam 19 bin 800’e yükseldi.