İtalya’da gündem yasakları uzatmak

2.1 milyondan fazla insana corona virüsünün bulaştığı İtalya’da yeni yasaklar ve mevcut kısıtlamaların artırılması gündemde…

Ülkenin çok okunan ulusal gazetelerinden Il Messaggeroa, ülke genelindeki corona virüsü yasaklarının ve OHAL durumunun 31 Temmuz’a kadar uzatılmasının gündemde olduğunu duyurdu.

Gazeteye konuşan kaynaklar, “Yetkililer bürokratik engellere takılmadan karar almak için hükümetin elindeki yetkiyi artırmak amacıyla yasakları ve OHAL’i 6 ay daha uzatmayı düşünüyor” dedi.

Il Messaggeroa, kaynaklara dayandırdığı haberde Ocak ayının sonunda sona erecek OHAL durumunun 31 Temmuz’a kadar uzatılabileceğini belirtti.