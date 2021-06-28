Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

İtalya’da günlük vaka 500’ün altına düştü

İtalya’da corona virüsü salgınında son 24 saatte 389 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 4 milyon 258 bin 456’ya yükseldi. Ülkede günlük vaka sayısı 500’ün altına düştü.

Güncellenme: 23:43, 28/06/2021
HaberlerDünya
İtalya’da günlük vaka 500’ün altına düştü

İtalya'da yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgınında günlük vaka sayısı 500'ün altına düştü. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 75 bin 861 corona virüsü testi yapıldığı ve 389 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 4 milyon 258 bin 456'ya ulaştığı kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 28 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının 127 bin 500'e yükseldiğini açıkladı. Bakanlık, son 24 saatte 2 bin 839 kişinin iyileştiğini ve aktif Covid-19 hasta sayısının 54 bin 682 olduğunu belirtti. Yoğun bakımdaki Covid-19 hastalarının sayısı ise 5 kişi azalarak 289'a geriledi.

AŞIDA 50 MİLYON DOZ BARAJI AŞILDI

İtalya’da bugüne kadar 50 milyon 89 bin 618 doz Covid-19 aşısı uygulanırken, 17 milyon 903 bin 365 kişiye aşının her iki dozu yapıldı. Öte yandan İtalya'da bugün açık alanlarda maske takma zorunluluğu kaldırıldı.

İlginizi ÇekebilirÜlkede corona vakaları patladı! 30 Ocak'tan bu yana en yüksek vakaÜlkede corona vakaları patladı! 30 Ocak'tan bu yana en yüksek vakaİlginizi Çekebilir28 Haziran corona virüsü tablosu açıklandı! İşte son durum28 Haziran corona virüsü tablosu açıklandı! İşte son durum