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İtalya’da günlük vaka sayısı 10 binin altına düştü

İtalya’da corona virüsü salgınında son 24 saatte 5 bin 77 yeni vaka tespit edilirken, 198 kişi hayatını kaybetti.

Güncellenme: 22:46, 10/05/2021
HaberlerDünya
İtalya’da günlük vaka sayısı 10 binin altına düştü

İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 130 bin korona virüs testi yapıldığı ve 5 bin 77 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 4 milyon 116 bin 278'e ulaştığı kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 198 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının 123 bin 31'e yükseldiğini açıkladı. Bakanlık, son 24 saatte 15 bin 63 kişinin iyileştiğini ve aktif Covid-19 hasta sayısının 373 bin 670 olduğunu belirtti. Yoğun bakımdaki Covid-19 hastalarının sayısı ise 34 kişi azalarak 2 bin 158'e geriledi.

İtalya’da bugüne kadar 24 milyon 54 bin doz Covid-19 aşısı uygulanırken, 7 milyon 401 bin 862 kişiye ise aşının her iki dozu yapıldı.

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