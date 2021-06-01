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İtalya’da günlük vaka sayısı 2 binin altına düştü

İtalya’da corona virüsü salgınında günlük vaka sayısı 2 binin altına düştü. Son 24 saatte bin 820 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 4 milyon 217 bin 821’e yükseldi.

Güncellenme: 00:00, 01/06/2021
HaberlerDünya
İtalya’da günlük vaka sayısı 2 binin altına düştü

İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 86 bin 977 corona virüsü testi yapıldığı ve bin 820 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 4 milyon 217 bin 821'e ulaştığı kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 82 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının 126 bin 128'e yükseldiğini açıkladı. Bakanlık, son 24 saatte 6 bin 358 kişinin iyileştiğini ve aktif Covid-19 hasta sayısının 233 bin 674 olduğunu belirtti. Yoğun bakımdaki Covid-19 hastalarının sayısı ise 28 kişi azalarak bin 33'e geriledi.

İtalya’da bugüne kadar 34 milyon 631 bin 219 doz Covid-19 aşısı uygulanırken, 11 milyon 942 bin 769 kişiye ise aşının her iki dozu yapıldı. DHA

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